banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor

Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu’dan destek

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2021 yılı Ocak ayı belediye meclis toplantısında sunduğu önerge ile pazarcı esnafından 2 ay süreyle işgaliye ücreti alınmayacağını duyurdu.

MANİSA 05.01.2021, 20:01
7
Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu’dan destek

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2021 yılı Ocak ayı belediye meclis toplantısında sunduğu önerge ile pazarcı esnafından 2 ay süreyle işgaliye ücreti alınmayacağını duyurdu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılı Akhisar Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında pazarcı esnafına can suyu olacak karara imza atıldı. Daha önceden kıraathanelere ve okul kantinlerine sağlanan nakit desteğinin ardından meclis toplantısında alınan karar ile ilçede faaliyet gösteren pazarcı esnafının belediyeye ödediği yaklaşık 500 ile 1000 TL arasında değişen ücreti almayarak pazarcı esnafına da destek olmak istediklerini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşacaklarını belirtti.

“Pazarcı esnafımızın yanındayız ”

Bu zor günlerde pazarcı esnafının yanında olacaklarını ifade eden Başkan Dutlulu, mecliste yaptığı konuşmada şu ifadelere yerdi: “Pandemi sürecinde pazarcı esnafımızın ticari faaliyetlerinin iyi olmadığı hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Birçok insan, pandemi sebebiyle kalabalıktan uzaklaşmak için semt pazarlarına gitmek istemiyor. Bu sebeple pazarcı esnafımızın işleri de oldukça azaldı. Akhisar Pazarcılar Odası Başkanımız Mustafa Güral ile yaptığımız görüşmeler sonucunda pazarcı esnafımızdan Ocak ve Şubat aylarında işgaliye bedeli almamayı kararlaştırdık. Önümüzdeki aylarda aşı çalışmaları ile pandemi etkisinin azalmasını umut ediyoruz. Bu 2 aylık süreçten sonra pandemi etkileri devam ederse biz pazarcı esnafımızın mağdur olmaması için bu konuyu yeniden ele alacağız. Pazarcılarımıza sağlayacağımız destek yaklaşık 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Bu zor günleri dayanışma ile omuz omuza aşacağız”

“Tüm Akhisar halkı olarak esnafımızın yanında olalım”

Akhisar’daki küçük esnafın desteklenmesi konusunda da ricada bulunan Başkan Dutlulu, “Biz belediyemizde her seferinde farklı bir lokantadan yemek söyleyerek yerel esnafımızın ticari faaliyetlerine destek olmaya çalışıyoruz. Küçük esnafımız, bakkalımız, lokantalarımız gerçekten zor zamanlar yaşıyorlar. Canla başla çalışarak bu zor günlerde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Sizlerden ricam, mümkün olduğunca çevre esnaflarımızdan alışveriş yaparak onlara destek olalım. Tüm Akhisar halkı olarak esnafımızın yanında olalım. Bu konuda herkesin duyarlı davranacağına inanıyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12