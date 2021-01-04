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Paşaköy Mahalle Meydanı yenilendi
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy mahalle meydanında düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamladığını, Paşaköy’ün modern bir meydana kavuştuğunu söyledi.
MANİSA 04.01.2021, 12:01
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Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy mahalle meydanında düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamladığını, Paşaköy’ün modern bir meydana kavuştuğunu söyledi.
Saruhanlı Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi’nin meydanında gerçekleştirilen düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla meydan modern bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bu kapsamda bir çok mahallede olduğu gibi Paşaköy mahallesinin de meydanını yeniden inşa ettiklerini söyledi.Paşaköy Muhtarı Recai Tekel ise mahallesine yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.
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