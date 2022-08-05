Parti Pehlivan mezarı başında anıldı

Milli mücadelenin sembol isimlerinden olan ve Manisa’nın düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan Parti Pehlivan, 81’inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Parti Pehlivan ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların edildiği anma programında Parti Pehlivan’ın kabrine karanfil de bırakıldı.

Milli mücadele döneminde düşmana karşı mücadele eden ve Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan isimlerden bir tanesi olan Parti Pehlivan, Çatal Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan ile Parti Pehlivan’ın torunları katıldı. Programda Parti Pehlivan’ın torunları Mehmet Başkak ile Vedat Pazarlıoğlu konuşma yaparak Parti Pehlivan ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını belirttiler. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay da yaptığı konuşmada, Milli mücadelenin sembol isimlerinden olan Parti Pehlivan’ı rahmetle andıklarını söyledi. Anma programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Geçmişi olmayan toprak vatan değildir. Bizim geçmişimiz zaferlerle ve gururlarla dolu. Biz her dönemde geçmişimizi yaşatabilmek için katkılar sağladık. Şehit Makbule ismini Yunusemre ilçemizdeki bir parka vermiştik. Yeni yapılan iki büyük caddemize de kahramanlarımızın isimlerini verdik. Bir tanesi Müftü Alim Efendi, diğer ise Parti Pehlivan. O ve onun gibi bütün arkadaşlarına Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Parti Pehlivan ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar edildi. Anma programı Parti Pehlivan’ın kabrine karanfil bırakılmasıyla son buldu.