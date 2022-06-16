Öztürk, Salihli’de doludan etkilenen tarım arazilerini inceledi

Sofraların vazgeçilmezi olan ve Türkiye’nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi’nde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarımsal alanlarda zarara yol açarak bazı tarım ürünlerinin zarar görmesine neden oldu.

Dolu yağışının etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üreticilerle görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dolu yağışından etkilenen alanlarda zarar belirleme çalışmalarına başladıklarını belirten İl Müdürü Öztürk “Çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla İl Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Ancak, her yıl dolu ya da don gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bunlardan kaçınmak mümkün değil, ama tedbir almak mümkün. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afetsiz bir sezon diliyorum” dedi.

İnceleme gezisinde ise Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, muhtar ve üreticiler yer aldı.