Özkasap’tan Başkan Ergün’e ihracat bilgilendirmesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap Ticaret Borsası’nın gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile ilgili bilgiler aktardı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Şenay, Alpaslan Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu. Başkan Ergün, ziyaretleri nedeniyle Borsa Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti. Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da Ticaret Borsası’nın gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile ilgili bilgiler aktararak, Manisa’da yetişen ürünlerin yer aldığı heyeti sepetini takdim etti.