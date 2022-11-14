Özhaseki, Başkan Çelik’in hizmetlerinden övgüyle söz etti

Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in hizmetlerinden övgüyle söz etti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları dahilinde Manisa’ya geldi. Başkan Özhaseki, programı çerçevesinde Manisa’da çeşitli temaslarda bulundu ardından Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye ziyaretinde Özhaseki’ye AK Parti MKYK Üyeleri, Manisa Milletvekilleri ve AK Parti teşkilatlarının başkan ve yöneticileri de eşlik etti.

Başkan Çelik hizmetlerini anlattı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Özhaseki ve beraberindeki heyeti belediyenin kapısında çiçekle karşıladı. Ziyaretin anısına Manisa’ya özgü hediyeler takdim eden Başkan Çelik şöyle konuştu: "Bugün çok mutluyuz. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak, gerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, gerekse de AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak kendisinden çok istifade ettiğimiz, şehrimize ciddi hizmetleri, katkı ve destekleri olan, bizlere yeri geldiğinde abi olarak sahip çıkıp yol gösteren, belediyecilikte örnek aldığımız duayen isimlerden biri değerli başkanımızı belediyemizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar ki hizmet, katkı ve destekleri için şahsım ve tüm hemşehrilerim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

Başkan Çelik daha sonra hizmetlerinin anlatıldığı bir video eşliğinde Şehzadeler’de yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Özhaseki ve beraberindekilere bilgi verdi.

"Başkanımızı tebrik ediyorum"

Hazırlanan videoyu izleyip yapılan sunumu dinleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i tebrik etti. Özhaseki şöyle konuştu: "Başkanımızı tebrik ediyorum. Nice hizmet ömürleri Allah nasip etsin diye de dua ediyorum. Belediyecilik AK Parti’nin işi. Yıllardır verdiğimiz belediyecilik örneklerini vatandaşlarımız da takdir ettiği için her seçimde Allah’a şükür birinci oluyoruz. Türkiye’de bugün için 1390 belediye var. 807 tanesi AK Partili, 230 tanesi MHP’li. Yani 1037 tanesi Cumhur İttifakına ait. Nüfusun neredeyse yüzde 70’ine bizler hizmet ediyoruz. Bizim amacımız hizmet. İlk günden beri hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz dedik ve yola çıktık. Biz belediyeciliği insanlığa hizmet olarak görüyoruz. Bu nedenle de dört seçimdir yerel yönetimlerde birinci partiyiz. Değerli Başkanımız mütevazi küçük bir ilçenin belediye başkanı. Hizmet tanıtım videosu çok hızlandırılmış halde 15- 20 dakika sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıklarından daha fazla. Geçenlerde söyledim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile benim diyeceğim birkaç ilçenin yaptıklarını getirip yarıştıralım. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi benim diyeceği ilçe belediyelerini geçer bir hizmet yapmışsa bütün sözlerimi geri alacağım. İddialı bir şey söylüyorum. İş yapmaya niyetleri yok, iş yapmayı bilmiyorlar ama algı operasyonu çekmekte çok becerikliler. Yapmadıklarını yapmış gibi, beceremedikleri beceriyormuş gibi göstermekte iyiler. Bunun için ajanslara döktükleri paranın haddi hesabı yok."