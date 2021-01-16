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Özel’den Başkan Bilgin’e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir süre önce geçirdiği Covit-19 hastalığı nedeniyle Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
MANİSA 16.01.2021, 14:47
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir süre önce geçirdiği Covit-19 hastalığı nedeniyle Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Özel, ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Bilgin’in bu zorlu süreci atlatıp sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, her konuda Başkan Bilgin’in yanında oldukları mesajını verdi.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise ziyaretinden dolayı Özel’e teşekkür ederek, "Sayın Grup Başkanvekilimize teşekkür ederim. Hastalık ve sonraki süreçlerde bizlere verilen manevi destek, daha hızlı iyileşme ve toparlanmamıza vesile oluyor" dedi.Siyasi konularda çeşitli görüşmelerin de yapıldığı Ziyarette, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik, Mesut Sökmen, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Arguz ve Hasan Levent ile CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ender Esen de yer aldı.
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