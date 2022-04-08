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Özel öğrenciler ’Spil’ ve ’Üzüm’e büyük ilgi gösterdi

’Can Dostum’ projesini hayata geçirerek gençlerde hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğrenim gören özel öğrenciler için köpekle terapi uygulaması gerçekleştirdi. Terapi köpekleri ’Spil ve ’Üzüm’ ile yakından ilgilenen öğrenciler, ’Spil’in gerçekleştirdiği gösteriyi de ilgiyle izledi.

MANİSA 08.04.2022, 16:19
Özel öğrenciler ’Spil’ ve ’Üzüm’e büyük ilgi gösterdi

’Can Dostum’ projesini hayata geçirerek gençlerde hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğrenim gören özel öğrenciler için köpekle terapi uygulaması gerçekleştirdi. Terapi köpekleri ’Spil ve ’Üzüm’ ile yakından ilgilenen öğrenciler, ’Spil’in gerçekleştirdiği gösteriyi de ilgiyle izledi.

Gençlere hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve milli duyguları aşılamak amacıyla ’Can Dostum’ Projesi’ni hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Otizm Haftası dolayısıyla ’Spil’ ve ’Üzüm’ isimli terapi köpekleriyle Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğrenim gören özel öğrencileri ziyaret ederek köpeklerle terapi uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam’ın da eşlik ettiği öğrenciler, terapi köpekleri ’Spil’ ve ’Üzüm’ ile bir araya geldi. ’Spil’ ve ’Üzüm’ ile yakından ilgilenen özel öğrenciler, ’Spil’in gerçekleştirdiği gösteriyi de ilgiyle izlediler.

Terapi köpeklerinin uzun zamandır gelişmiş ülkelerde uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Burada çocuklarımızla bir araya gelen terapi köpeklerimiz hem mutluluk hem de sorumluluk bilincinin bir arada olmasıyla çocuklarda stres ve anksiyetenin bilimsel olarak azalmasına katkıda bulunduğu tespit edilmiş. Biz de bu uygulamayı başlatarak ilimizde böyle bir projeye imza atmak istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün tensipleriyle ilimizde bu tarz Avrupa standartlarında projelerimiz devam edecek. Buradaki köpeklerimizin birinin adı ’Spil’ diğeri ise ’Üzüm’. Spil daha önceden TSK bünyesinde görev yapmış bir köpek. Üzüm ise barınağımıza bırakılmış bir yavruydu. Engelli çocuklarımızda sosyal gelişim ve iletişim becerisini arttırarak çocuklarımıza faydalı oluyorlar. Çocuklarımızın özgüvenlerini arttırırken aynı zamanda arkadaş edinmelerine ve sosyalleşmelerine de yardımcı olmaktalar. Bu çerçevede çocuklarımıza faydalı olabilmek adına ilimizde projelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak köpeklerin faydalarının farkında olduklarını ve onların insanlık yararına kullanılması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, "Bu hafta otizm haftası. Bu çerçevede köpeklerimizi çocuklarımızla buluşturduk. Verimli geçtiğini düşündüğümüz aktiviteler yaptık. Bünyemizde iki adet terapi köpeği var. Bir tanesi labrador cinsi köpek. Diğer köpeğimiz pitbull cinsi bir köpek. Bu köpeği seçmemizin amacı, insanlara sosyal sorumluluk üzerine bir mesaj vermek. Buna dikkat çekmek için terapi köpeği olarak envanterimize ekledik. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızla beraber aktif zaman geçirecek. Köpekle vakit geçirilmesi bilimsel olarak bakıldığında insanların mutluluk hormonlarını arttırdığı, stresten uzaklaştırdığı kanıtlanmış bir gerçek. Özellikle Avrupa ve Amerika’da terapi köpekleri aktif olarak kullanılmakta. İnşallah Türkiye’de ve Manisa’da köpekle terapiye hızlı bir şekilde devam edeceğiz, çocuklarımıza da faydalı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Ceylan ise "Engelli bireylerle hayvanlar arasında ilişki kurarak onların rehabilitasyon çalışmaları uzun zamandır yapılan bir uygulama. Bugün ilk defa Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından okulumuzda böyle bir uygulama yapıldı. Bu ilkti ama son olmayacak. Bundan sonraki süreç içerisinde arkadaşlardan fazlasıyla yardım talep edeceğiz. Öğrencilerimizin ilgileri de pozitifti" dedi.

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