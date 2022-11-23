Özel çocukların annelerine özel proje

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Yunusemre Şubesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle önemli bir projeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Yunusemre Şubesi ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında özel çocukları olan anneler için yeni bir projenin startını verdi. Proje ile özel çocukların anneleri bir ay boyunca Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisinde bir ay boyunca seracılık ve çiçek yetiştiriciliği üzerine kurs alacak. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kızılay Yunusemre Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Belkıs Çakar, Kızılay Yunusemre Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı Melek Girginoğlu, Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki Süs Bitkileri Üretim Tesisinde eğitim programını inceledi. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kızılay yönetimine seradaki faaliyetleri ve eğitim programını anlattı. Öte yandan Kızılay yönetimi yürütülen çalışmayı beğeniyle karşıladı. Bunun yanı sıra, bir sürecek eğitim programının ardından kursiyerler, Halk Eğitim Müdürlüğü’nden sertifika alacak.