Ozanca Mahallesi’ne 12 milyon TL’lik yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi çerçevesinde Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi’nde 27 kilometrelik altyapı işini tamamlamasının ardından, 60 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmalarında da sona yaklaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi çerçevesinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi’nin de alt ve üstyapı yatırımında artık sona yaklaşıldı. Mahallede ilk olarak 11 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik de kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından başlanan 60 bin metrekarelik üstyapı işinde de artık son aşamaya gelindi.

Altyapı çalışmaları çerçevesinde atıksu terfi merkezi imalatı da yapılarak Ozanca’nın evsel nitelikli atık sularının Gölmarmara Merkez Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılması sağlandı ve böylece Ozanca Mahallesi’nde daha sağlıklı bir çevre inşa edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlar ile mahallenin çehresinin tamamen değiştiğini ifade eden mahalle muhtarı Gürsel Tan, “Manisa büyükşehir olduğundan bu yana nüfusu oldukça kalabalık olan Ozanca mahallemize birçok yatırım yapıldı. Altyapı çalışmaları çerçevesinde 11 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. 16 kilometre kanalizasyon hattı döşeme işi gerçekleştirildi. Çalışmalardan bu yana mahallemizde 24 saat suyumuz akıyor. Artık hiçbir sıkıntı kalmadı. Şuanda üst yapı çalışmaları çerçevesinde kilit parke çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların yüzde 65’i tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ sayesinde vatandaşımız çok güzel hizmetler alıyor. Mahalle sakinlerimiz çalışmalardan çok memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

MASKİ’nin Ozanca Mahallesi’ne yaptığı yatırımın bedelinin 12 milyon TL olduğu bildirildi.