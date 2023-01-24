Ova yollarında bakım çalışması yapılıyor

Yunusemre Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yuntdağıköseler Mahallesinde ihtiyaç duyulan ova yolunda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarının tarlalarına ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Yunusemre Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirdiği ova yolu bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmada Yuntdağıköseler Mahallesinde vatandaşların talep ettiği 4 kilometrelik ova yolunda malzeme serimi yaptı. Kırsal kalkınmaya öncelik verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşın tarla ve bağına ulaşımını kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçi, “Vatandaşımız için yaptığımız fidan dağıtımlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Taleplerimizi topladık. İnşallah bu fidanlar büyüdüğünde bölgede ciddi bir kalkınma olacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de Yuntdağıköseler Mahallemizde ova yolu bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. 4 kilometre ova yolu bölgede yaşayan vatandaşımıza hayırlı olsun” dedi.