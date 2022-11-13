Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobile çarpışan motosikletteki 17 yaşındaki 2 genç yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Balcı idaresindeki 32 GD 663 plakalı otomobil ile, Kula Küçük Sanayi Sitesi’nden D300 karayoluna çıkmak isteyen Ali Damar(17) idaresindeki 45 K 8644 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ali Damar(17) ve yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Kasırga(17), motosiklet üzerinden savrularak yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı gençler, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.