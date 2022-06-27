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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde semt pazarı olmasından dolayı oluşan kalabalıkta yolda yürüyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Hafif şekilde yaralanan yaşlı kadın, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

MANİSA 27.06.2022, 12:19
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde semt pazarı olmasından dolayı oluşan kalabalıkta yolda yürüyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Hafif şekilde yaralanan yaşlı kadın, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarı dolayısıyla ilçe merkezinde oluşan kalabalık içerisinde yürüyen 67 yaşındaki Nurten Gür, yolda yürüdüğü esnada arkasından gelen Ahmet E.(50) idaresindeki 45 ACS 578 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan yaşlı kadın, önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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