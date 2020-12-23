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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı. Araçta yapılan aramada, 60 gram metamfetamin ile 15 gram esrar ele geçirildi.
MANİSA 23.12.2020, 15:42
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Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı. Araçta yapılan aramada, 60 gram metamfetamin ile 15 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 60 gram metamfetamin ile 15 gram esrar maddesi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K ve C.F isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S.E adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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