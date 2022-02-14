Osmanlı Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği, kentin tarih ve kültür turizmine katkı sunan Osmanlı Müzesi, yoğun ilgi görüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de zaman zaman vatandaşlara bizzat rehberlik ederek müzeyle ilgili bilgi veriyor.

Yunusemre Belediyesi’nin “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri arasında yer alan; içerisinde Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı milli mücadele kahramanları, Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin de aralarında yer aldığı silikon heykellerin yanı sıra o dönemi mizanse eden eserlerin yer aldığı Manisa Osmanlı Müzesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan Osmanlı Müzesi’ni her kesimden vatandaşlar ziyaret ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, müzede yer alan eserlerin tarihiyle ilgili vatandaşlara fırsat buldukça bizzat rehberlik ediyor. Başkan Çerçi, müzeye ilginin çok fazla olduğunu, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İçerisinde İrfan Meclisi, Türk İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi, Osmanlı Müzesi, Misafirhane, kafeterya, seyir terasları, otopark, oyun ve spor alanları bulunan Yunus Emre Kültür Parkı, kentimize çok yakıştı. Alanda bulunan Osmanlı Müzesi’ne de vatandaşlarımızın ilgisinin fazla olması ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizin en güzel örneği. Şehzadeliklerini Manisa’da geçiren Osmanlı Padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykellerinin yanı sıra, Anadolu yarımadasında yaşayan halkın özgün kültürünün ürünü olan geleneksel kıyafetleri görmek üzere vatandaşlarımızı 7 gün açık olan Manisa Osmanlı Müzesi’ne bekleriz” dedi.