Osmanlı Müzesi tarih tutkunlarını geçmişe götürecek

Yunusemre Belediyesi, tarih tutkunlarını Osmanlı Müzesi ile geçmişe götürecek. Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan projede sona yaklaşıldığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kentin kültür turizmine bir proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yunusemre Belediyesi, kentin tarih ve kültür turizmine katkı sunacak bir projeyi daha tamamlıyor. “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri arasında yer alan; içerisinde Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Manisalı milli mücadele kahramanları, Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre ve Taptuk Emre’nin heykellerinin yanı sıra o dönemi mizanse eden ortamların canlandırıldığı müzede çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, proje tamamlandığında tarih ve doğa tutkunlarının en uğrak yeri olacağını belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre’de belediyemiz sahipliğinde çok güzel bir müze açacağız. Tarihten bu zamana kadar Merkez Efendi’den Hafsa Sultan’a kadar Manisa’da yetişen şehzadelerden padişah olanlara kadar. Osmanlı dönemini yaşatan büyük bir yer hazırladık. Bu konuda İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzden Kültür Bakanlığımızdan değerli uzman arkadaşlardan görüşler alıyoruz. Onların katkıları ve değerlendirmeleri bizlere ışık tutuyor. Projemiz hızla ilerliyor. Önümüzdeki aylarda projemizi tamamlayarak şehrimizin kültür turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje içinde, Orman Genel Müdürlüğünden 49 yıllığına kiralanan 45 bin 330 metrekare alan üzerine kurulan ve Osmanlı Mimarisi esas alınarak yapılan 4 adet konaktan biri Manisa Osmanlı Müzesi olarak tasarlandı. Manisa’nın kültürel değerlerini yaşatmak, korumak ve kültürel dokunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulan Manisa Osmanlı Müzesinin bulunduğu konak, 2 katlı olarak inşa edildi. Konakta 6 salon ve 2 koridor teşhir için hazırlandı.