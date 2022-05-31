Osmanlı Müzesi sanal turla da gezilebilecek

Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği, Manisa’nın tarih ve kültür turizmine katkı sunan Osmanlı Müzesi, yoğun ilgi görüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de zaman zaman vatandaşlara bizzat rehberlik ederken, yakın zamanda faaliyete geçecek olan İnternet sitelerinden müzede sanal tur da yapılabileceği öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi’nin “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Yüz Proje” vaatleri arasında bulunan, içerisinde Manisa’da yetişen Osmanlı Padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı Milli Mücadele Kahramanları, Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin de aralarında yer aldığı silikon heykeller ile o dönemi mizanse eden eserlerin sergilendiği Manisa Osmanlı Müzesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan Osmanlı Müzesi, haftanın yedi günü adeta dolup dolup taşıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de, zaman zaman ziyaretçilere bizzat rehberlik ediyor.

"Türkiye’nin her yerinden misafiri ağırlıyoruz"

Müzeye ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, Türkiye’nin her yerinden tarih tutkunlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “İçerisinde İrfan Meclisi, Türk İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi, Osmanlı Müzesi, misafirhane, restoran, kafeterya, seyir terasları, ücretsiz otopark, çocuk oyun alanı bulunan Yunus Emre Kültür Parkı, Manisa’ya çok yakıştı. Alanda bulunan Osmanlı Müzesi’ne de vatandaşlarımızın ilgisinin fazla olması ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizin en güzel örneği. Şehzadeliklerini Manisa’da geçiren Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi önemli Osmanlı Padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bire bir silikon heykellerinin, kıyafet ve aksesuarlarının yanı sıra, Yunus Emre, Manisa Tarzanı, Manisalı Kurtuluş Savaşı Kahramanları, Mesir Macununun ilk yapılışı ile bir Osmanlı Konağının tasvir edildiği bölümlere; ayrıca Anadolu yarımadasında yaşayan halkın özgün kültürünün ürünü olan geleneksel kıyafetlere kadar dopdolu bir içerik sunan Manisa Osmanlı Müzesi’ni görmek üzere vatandaşlarımızı bekleriz” dedi.

Sanal tur çok yakında

Başkan Çerçi, şehir dışında ya da yurt dışında olup da bire bir ziyaret edemeyecek tarih tutkunlarının, yakında yayına girecek internet sitesi aracılığıyla Manisa Osmanlı Müzesi’ni sanal turla da gezebileceklerini, sitede İngilizce dil seçeneğinin de olacağını söyledi.