Osmanlı Müzesi haftanın yedi günü ziyaretçi ağırlıyor

Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan Manisa Osmanlı Müzesi, vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Vatandaşlar hafta sonu da müzeye yoğun ilgi gösteriyor.

Yunusemre Belediyesi, kentin tarih ve kültür turizmine katkı sunan; Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı Milli Mücadele kahramanları, ünlü Türk düşünürleri Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin de aralarında yer aldığı silikon heykellerin yanı sıra o dönemi mizanse eden eserlerin bulunduğu Manisa Osmanlı Müzesi, tarihseverlerin ziyaret noktası oluyor. Müze, hafta içi 09.00-17.00 saatleri ile hafta sonları 10.00-18.00 saatleri arasında rehberler eşliğinde vatandaşlara bilgilendirmede bulunuyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "İlimiz, çevre illerimiz ve farklı bölgelerden Yunus Emre Kültür Parkı’nda bulunan Osmanlı Müzesi’nde ağırlıyoruz. Burada haftanın yedi günü açık olan müzeyi her kesimden vatandaşımız ziyaret edebiliyor" dedi.