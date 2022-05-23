Ortaokul öğrencileri İspanya yolcusu

Kula’da eğitim ve öğretim hizmetine devam eden 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu’nun hazırladığı Erasmus + projesi çerçevesinde İspanya’ya yapacağı yurtdışı hareketliliği için katılımcı öğretmen ve öğrenciler yola çıktı.

Kula 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından yürütülen, Robotics 4 Schools projesi çerçevesinde daha önce Estonya ve Portekiz’e kurs için giden ortaokul öğrencileri, bu kez İspanya’da bir haftalık kursa katılmak üzere yola çıktı. Okul Müdürü Koray Yalçın İspanyaya giden 2 öğretmen ve 4 öğrencinin yanı sıra Estonya, Portekiz, İtalya ve İsveç’ten öğretmen ve öğrencilerin katılım gösterdiğini söyledi. Yalçın, proje çerçevesinde kültürler arası iletişimin arttığını belirterek, şunları söyledi: "Proje çerçevesinde yabancı dil öğrenimi, çevre konusunda bilinçlendirme, işbirliği içinde ürün geliştirme, robotik konusunda çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerimiz İspanya’nın tarihi ve kültürel yerlerini tanıma imkanı bulacaklar. Proje ekibinde 2 öğretmen ve Robotik kodlamaya meraklı , yabancı dil seviyesi yeterli olan öğrencilerle çalışıyoruz. Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alacak. Yurt dışına gidecekleri için öğrencilerimiz çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız" dedi.

Daha önce Portekiz ve Estonya ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Yalçın, katılımcı olan diğer ülkelerle buluşup konuyla ilgili eğitimler almanın Türkiye ve okulları açısından çok gurur verici olduğunu dile getirdi. Projenin konusu olan Robotik kodlama ile öğrencilerin yapboz kullanarak etkinlikler yaptıklarını ve araçlarının verdikleri kodlarla hareket ettiğini belirterek öğrencilerin becerilerinin geliştiğini belirtti.

Daha önce 8 farklı öğrencinin iki ülkeye gittiğini belirten Yalçın İspanya’ya giden Elifnaz Bursalı, Emine Ece Uğurlu, Ahmet Efe Erarslan ve Yiğit Keskin’in 6 gün sürecek olan eğitimde Türkiye’yi ve Manisa’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ve öğrencilerin yabancı dil ve akademik gelişimine önemli derecede katkı sağlayacağını belirtti.