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Ormanı yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan ormanlık arazide kasten yangın çıkaran bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA 05.10.2021, 17:07
Ormanı yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan ormanlık arazide kasten yangın çıkaran bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yangın Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi Taşarası mevkiinde meydana geldi. Ormanlık bölgeye yakın bir arazide alevlerin yükselmesi sonucu bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Mera alanında zarar meydana getiren yangınla ilgili çalışma başlatan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili yaptığı araştırmada yangını B.T. isimli bir şahsın çıkardığını tespit etti. Gözaltına alınan B.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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