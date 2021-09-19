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Ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Orman ekipleri yangına anında müdahale ederken yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

MANİSA 19.09.2021, 16:39
Ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Orman ekipleri yangına anında müdahale ederken yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Saat 16.15 sıralarında başlayan yangına 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale ediliyor.

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