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Öner: "Ekonomik dalgalanmaya karşı üç konuda mutabakata varıldı"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yaşanan ekonomik hareketlilik ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MANİSA 07.12.2021, 16:28
Öner: "Ekonomik dalgalanmaya karşı üç konuda mutabakata varıldı"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yaşanan ekonomik hareketlilik ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıda kamu görevlilerine yönelik ’Ek Protokol’ imzalanması suretiyle ilave ödeme/ek zam yapılması konusunda mutabakata varıldığını belirten Öner, "Toplu Sözleşmede hüküm altına aldığımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konularının yanı sıra 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında yaşanan ekonomik hareketlik, kur artışı ve enflasyondan kaynaklı dalgalanmalardan dolayı kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi adına bir görüşme gerçekleştirildi. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda nihai halin yetkili konfederasyonlarla tamamlanması kararı masaya yatırıldı. Bu konu asgari ücret belli olduktan hemen sonra bakanlık ile gündeme alınacak ve komisyon toplanarak çalışmalara başlanacak. Bu konuda sağlanan mutabakatın yanı sıra sözleşmeliler konusu da yeni yılın başlarında gündeme alınacak. Ek gösterge konusu çalışılırken aynı anda sözleşmeliler konusunun da çözüme kavuşması adına çalışmak üzere bir mutabakat sağlandı. Kamu görevlileri arasında farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve bu konudaki beklentiyi karşılamak adına bir çalışma başlamış olacak” dedi.

Asgari ücretten sonra ilave ödeme ve ek zam görüşülecek

Öner, toplu sözleşmeden sonraki süreçte ekonomik dalgalanmalardan dolayı kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünün altını çizerek, “Bu durumun çözümüne ilişkin; bir ek protokolle ekonomik dalgalanmanın toplu sözleşmeyi gölgelememesi ve kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi adına Genel Başkanımız ali Yalçın’ın katıldığı toplantıda beklentimizi paylaştık. Bu açıdan 11 hizmet kolunda yetkili, kamu görevlilerinin, emeklilerinin milli gelirden alacakları payı belirlemek noktasında sorumlu konumda olan Memur-Sen olarak biz bunun toplu sözleşmeye bir ek protokol yapılarak tüm kamu görevlilerini kapsayacak biçimde olması konusunu Kasım ayı KPDK toplantısı dahil her fırsatta dile getirdik. Şimdi de Bakan Vedat Bilgin ile konuyu görüştük ve Ocak ayında maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda mutabakat sağladık. Asgari ücret konusunun hemen ardından kamu görevlileri ve emeklileri için yapılacak ek protokol ile alım gücü düşüklüğünü giderecek bir çalışma için bakanlık ile bir araya geleceğiz. Sonuç olarak görüşmemiz; ek zam, 3600 ek gösterge/ek göstergeler konusunda hemen çalışılmaya başlanacak olması ile sözleşmelilere ilişkin aldığımız kararının bir an önce çalışılmaya başlanmasıdır. Bu üç ana konuya ilişkin somut cümleler kurabildiğimiz ve duyabildiğimiz bir görüşme oldu. Bununla birlikte bu günlerde mecliste gündeme getirilen doktorlar ve sağlık çalışanları adına bir düzenlemenin ötelendiği açıklandı. Biz doktorlarımızın çalışma şartlarını görüyor ve verilecek ücretleri hak ettiklerine sonuna kadar inanıyoruz. Ancak bunun sadece bir meslek üzerinden ifade edilmesinin pek sağlıklı olmadığını, çalışma barışı ve kamu barışı açısından olumsuz olabileceğini dile getirdik. Bu tip düzenlemeler, toplu sözleşmenin kapsamı içerisindedir ve toplu sözleşmenin eki niteliğinde bir protokol olarak ortaya konması gerekir. Aksi takdirde sosyal ortakların devre dışı bırakıldığı tekil düzenlemelerin kamudaki çalışma barışını bozduğu görülmüştür. Bu açıdan sosyal paydaşlarla tartışılmayan, görüşülmeyen her meselenin çok ciddi meseleler ortaya çıkardığı geçmişte yaşadığımız örneklerle ortaya konmaktadır.” diye konuştu.

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