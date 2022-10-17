Öner adaylığını açıkladı

Eğitim Bir Sen Manisa Şubesi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında delege seçimlerini üyelerin geniş katılımları ile tamamladı. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, 23 Ekim’de yapılacak olan Manisa Şube Olağan Genel Kurulunda Şube Yönetimine yeniden talip olduklarını belirterek adaylığını açıkladı.

Üyelerinin emaneti olan seçim sürecinin sorumluluğunu eksiksiz olarak yerine getirmenin gönül rahatlığı içinde olduklarını dile getiren Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Dört yıldır büyük bir gayret ve itinayla taşımış olduğumuz Şube Yönetim Kurulu görevini teşkilatımızın onuruna yakışır bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte kazanmış olduğumuz tecrübe ile ‘Etkili, Birleştirici ve Samimi Sendikal Anlayışla Yine Yeniden’ Bismillah diyerek önümüzdeki dört yıllık süreç için 23 Ekim’de yapılacak Şube Olağan Genel Kurulunda Şube Yönetimine talibiz.” diyerek adaylığını açıkladı.

Sendikacılığı klasik hastalıklarından kurtarıp, vizyoner bir kimlik kazandıran teşkilatın üyesi olmanın gurunu yaşadıklarını söyleyen Öner, “Emekle, çileyle, fert fert büyümemizi sürdürdük, değerli üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına teşkilat binamızı satın alarak, kurumsallaşma sürecimizi tamamladık. Bu süreci, bütün dünyevi tabuları kırarak, yıkarak yarına dair yeni şeyler üreterek ve söyleyerek yürüttük. Üyelerimizin özlük haklarını savunma ve sahip çıkma yanında, yaptığımız komisyon çalışmaları, projeler ve eğitimlerle teşkilatımızı bir adım daha ileriye taşıma kaygısında olduk. Çözüm odaklı yaklaşımlarla, tabandan topladığımız talepleri raporlaştırarak, eğitim sistemimizin sorunlarının giderilmesi noktasında paydaş olmamızın sorumluluğunu yerine getirdik. Bugüne kadar mücadelemizi baki hakikatler üzerinden sürdürdük. Bizi nitelikli kılan temel özelliğimiz, inanç değerlerimiz ile insanlığın birikimini mezceden temel felsefemizdir. Bu felsefemizin sahaya yansıması olarak, dijital çağın anaforunda kaybolmaya aday olan gençlerimizin, devraldıkları inanç değerlerini, erdemi, ahlakı ve ilmi müktesebatı taşımalarını ve bunları insanlık birikimiyle buluşturmalarını mümkün kılacak çalışmalara ağırlık verdik.” şeklinde konuştu.

Olağan Genel Kurul sürecinde yeniden aday olduklarını açıklayan Öner, “Yeni dönemdeki adaylık sürecimizde Şube Yönetim Kurulu olarak, Mesut Öner, Halil Kallat, Ahmet Yasav, Özgür Emeksiz, Mustafa Köseler, Mehmet Taşcı ve Samet Güleryüz’den oluşan yönetim ekibimizle yol yürümeye niyetlendik. Rabbim yolumuzu açık etsin. Teşkilatımız için hayırlı olanı temenni ediyoruz. Geçen dönemde fedakârane katkılarıyla ve çalışmalarıyla bizlere değer katan Şube Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ederiz.” dedi.