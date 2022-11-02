Ömer Halisdemirli öğrenciler Bilim Yunusemre’yi gezdi

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Bilim Yunusemre’yi ziyaret ederek atölyelerde deney yapma imkânı buldu.

Kısa bir süre önce kapılarını açan Bilim Yunusemre, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencilerini konuk etti. Merkez hakkında bilgi alan öğrenciler, tasarım atölyesinde hat, havacılık ve uzay atölyesinde Mars helikopteri, matematik atölyesinde açımla üretiyorum, tarım atölyesinde bitkileri tanıyalım, girişim atölyesinde marka oluşturma, doğa bilimleri atölyesinde atom modellenmesi, teknoloji atölyesinde daire çizen robot hakkında bilgi aldı, deney yaptı. Merkezi ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, öğrencilerle sohbet etti.