Okulun temelini eski mezunlar attı

Geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olduğu için yıkımı yapılan ve eski adı Manisa İmam Hatip Lisesi olan Şehzadeler Kız İmam Hatip Lisesi ve pansiyonunun temeli eski mezunların da katılımıyla atıldı.

Eski adı İmam Hatip Lisesi olan okulun temel atma törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa eski Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Müftüsü Mustafa Soykök, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve partililer katıldı.

Okulunu eski mezunlarından olan AK Parti Manisa eski Milletvekili Recai Berber de okul yıllarında güzel anılar biriktirdiği belirterek, “Burası tabiri caizse evimizdi. Çünkü Cuma günleri tören yapıldığında merasimden sonra herkes evine giderken biz tekrar okula geliyorduk. O zamanın Manisa İmam Hatip Lisesi’ni kuranlar da inşaatını yapanlar da buradaki öğrencilere destek olanlar da Manisa’nın hayırseverleriydi. O zamanlar devletimizin imkanları azdı. Ama şunu söylemek lazım o mahrumiyetler içinde Manisa İmam Hatip Lisesi 1978 döneminde Türkiye sıralamasında çok iyiydi, imam hatipler arasında da üçüncü sıradaydı. Biz 98 kişi mezun olduk. 98 kişiden 90 kişisi bugünün tabiriyle üniversiteye girdi. Bugün devletin imkânları, milletin imkanları ile birleşti tabiri caizse. Devlet - Millet işbirliği ile Türkiye’deki okulların neredeyse yarısı yeniden yapıldı. Bu yeniden yapılan okulların bir tanesi de işte burada. Yurduyla, okuluyla beraber bundan sonra da kız Anadolu imam hatip lisesi olarak inşallah hizmet verecek. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bize bugünleri gösteren Rabbime şükrediyoruz. İnşallah hayırlısıyla en kısa zamanda tamamlanır. İnşaatın kazasız belasız tamamlanmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz” dedi.

"Çok güzel insanlar yetişti"

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da bu okulda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel insanlar yetişeceğine inandığını dile getirerek, “Ben de bu okulun mezunuyum. 5 yıl boyunca çok güzel anılarımız oldu. Okul açık olduğu sürece emek veren kim varsa hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Çok güzel insanlar yetiştirdiler. Bundan sonra da var olacak ve dinini milletini, vatanını seven, mukaddesatına bağlı, ülkesine güzel hizmetler yapan genç nesiller yetişmeye devam edecek. Binanın yapımında ciddi emek sarf eden başta MKYK Üyemiz Murat Baybatur olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Umarım inşaatta kısa sürede tamamlanır ve okulun açılışını da birlikte yaparız” diye konuştu.

"FETÖ’cü yapılanma yüzünden gecikti"

Okulun inşaatına daha önce başlanacağını ancak FETÖ’cü yapılanma nedeniyle bunun geciktiğini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Biz bu okula çok daha önce başlayacaktık. Malum alçak terör örgütü bu okulu ele geçirmişti. O zaman da çok uğraşmıştık. Dernek vardı onu da FETÖ’cüler ele geçirmişti. Onlar biliyorsunuz yurt kısmını okul yaptılar. Buradaki okulu da boşaltmak istiyorlardı. O dönem Başkanımız Ömer Faruk Çelik ile bu konuda baya bir mücadele vermiştik. Bugün hamd olsun onların gerçek yüzü ortaya çıkınca, dernekleri de devlete devredince hızlı bir şekilde yol alarak bugüne geldik. Ben buradan 1996 yılında mezun oldum. Ortaokul ve liseyi burada okudum. İnşallah açılışında da beraber oluruz. Bu okullarda yetişen binlerce arkadaşımız var. Rabbim açılış töreninde de bir arada olmayı nasip etsin.”

Konuşmaların ardından projenin temeli İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün okuduğu dua eşliğinde atıldı.

Bir buçuk yıl içerisinde tamamlanması planlanan projede 24 derslik, 100 öğrencilik pansiyon, yemekhane, kütüphane, 2 destek eğitim odası, 2 rehberlik odası, 1 bilgisayar dersliği, 1 uygulama mescidi, bay-bayan mescit, 1 fizik laboratuvarı, 1 kimya laboratuvarı, 1 biyoloji laboratuvarı, 1 görsel sanatlar dersliği, 1 müzik dersliği, 200 kişilik çok amaçlı salon, okul aile birliği odası, öğretmenler odası, idari odalar, arşiv, kantin ve değişik sosyal alanlar bulunacak.