Okullarda ağız ve diş eğitimi verildi

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlk ve Ortaokulu ile Bahadırlar Hüseyin Keşkekoglu İlk ve Ortaokullarında Diş Hekimi Faruk İncel, tarafından video gösterimi ile ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencilere eğitim verdi.

Ağız ve Diş Sağlığı hakkında öğrencilerin merak ettiği konular Diş Hekimi Faruk İncel tarafından cevaplandırıldı.

Okullardaki ağız ve diş sağlığı eğitiminin diğer okullarda da planlanan takvime göre devam edeceği belirtildi.