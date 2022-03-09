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‘Okul Üzümü Akıl Küpü’ projesi hayata geçti

Çekirdeksiz sultani kuru üzümünün tüketiminin artırılması amacıyla farkındalık oluşturmayı hedefleyen Şehzadeler Belediyesi, yeni projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçedeki 57 okulda 30 bin öğrenci ve öğretmene yarım kiloluk kuru üzüm dağıtılacak. Proje, Gazi İlkokulu’nda gerçekleştirilen dağıtım töreni ile başladı.

MANİSA 09.03.2022, 15:26
‘Okul Üzümü Akıl Küpü’ projesi hayata geçti

Çekirdeksiz sultani kuru üzümünün tüketiminin artırılması amacıyla farkındalık oluşturmayı hedefleyen Şehzadeler Belediyesi, yeni projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçedeki 57 okulda 30 bin öğrenci ve öğretmene yarım kiloluk kuru üzüm dağıtılacak. Proje, Gazi İlkokulu’nda gerçekleştirilen dağıtım töreni ile başladı.

Şehzadeler Belediyesi çekirdeksiz sultani kuru üzümünün tüketiminin artırılması amacıyla hazırladığı projeye Gazi İlkokuldan başladı. Proje kapsamında ilçedeki tüm okullarda öğretmen ve öğrencilere kuru üzüm dağıtılacak. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak yine çok faydalı ve anlamlı olduğuna inandıkları bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Manisa kuru üzüm üretiminde çok önemli bir merkez. Kuru üzümün başkenti. Türkiye’de üretilen çekirdeksiz sultaniye kuru üzümünün yüzde 90’nı Manisa’da üretilmekte” dedi.

Kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor

Kuru üzümün sağlık açısından faydalarına değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini çalıştırmaya yardımcı olur. Kabızlığı önler. Kolesterol seviyesini düzenler. Romatizmal hastalıkları engeller. Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer, enerji verir. Uzun süre tokluk hissi sağlar. Kuru üzüm kemiklerin güçlenmesini sağlar. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Anemi tedavilerinde takviye olarak tavsiye edilir. İçeriğindeki boron minerali sayesinde kalsiyum emilimini kolaylaştırır ve kemik sağlığını güçlendirir.” şeklinde konuştu.

“Projemizin iki amacı var”

Hayata geçirdikleri projede iki amaçlarının olduğunu belirten Başkan Çelik şöyle devam etti: “Birinci amacımız şu; istiyoruz ki aydınlık yarınlarımızın teminatı olan sevgili çocuklarımız, öğrenci kardeşlerimiz ve onların değerli aileleri sağlıklı beslensinler. Tatlı ihtiyacımız olduğunda bunu kuru üzümle giderelim. Ya da bir çay içerken çayın yanına şeker yerine tatlandırıcı diye kuru üzümü tercih edelim. Çünkü bu bizim sağlığımız için çok çok daha faydalı. Hiçbir zararı yok. İkinci amacımız da şu; Türkiye’de üretilen kuru üzümün yüzde 90’nı Manisa’da üretiliyor. Ancak ne Manisa’da ne de ülkemizde kuru üzüm yeterli derecede tüketilmiyor. Yurt dışına ihraç ediliyor. Kuru üzüm tüketiminde bir farkındalık oluşturmak, bir örneklik teşkil etmek, siz sevgili öğrencilerimizden de destek alabilmek için bu projemizin startını veriyoruz. İstiyoruz ki bizim insanımız da faydaları saymakla bitmeyecek olan kuru üzümü daha fazla tüketsin. Evlerimizde bulunsun. Böylelikle üreticilerimizin de ürünleri daha değerli hale gelsin.”

Çocuklar tükettikçe iç tüketim artacak

Şehzadeler’deki 57 okuldaki 30 bin öğretmen ve öğrenciye yarım kiloluk kuru üzüm hediye edeceklerini kaydeden Başkan Çelik, “Şehzadeler’imizdeki 30 bin haneye böylece kuru üzüm girmiş olacak. Çocuklarımız tüketip enerji alacak böylelikle de tüketim noktasında bir farkındalık oluşturmada katkımız olacak. Siz öğrenci kardeşlerimizden bir de isteğimiz var. Bu paketler bitince büyüklerinizi uyarmayı ihmal etmeyin. ‘Evde üzüm kalmadı, yenisini alalım’ demenizi istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür ettiler

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından Manisa Tarım İl Müdürü Metin Öztürk ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da birer konuşma yaparak, Şehzadeler Belediyesi’nin tarım ve eğitime her zaman destek olduğunu hatırlatarak, yeni proje için de teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından öğrencilere protokol üyeleri tarafından hazırlanan kuru üzüm paketleri dağıtıldı.

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