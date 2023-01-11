Öğrencilerin sağlığı ön planda

Manisa’nın Selendi ilçesinde taşımalı öğrenciler için hazırlanan yemekleri üreten firmanın üretim yaptığı tesis denetlendi.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, ilçede taşımalı eğitim çerçevesinde eğitim-öğretim gören öğrenciler için öğle yemeği hizmeti sunan şirketin üretim tesisini beraberindeki ekiple birlikte denetledi.

Denetim sonrası bir açıklama yapan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, "Hedefimiz öğrencilerimize sağlıklı ve hijyen şartlarının sağlandığı bir şekilde en kaliteli hizmeti sunmak. Onun için denetlemelerimiz bundan sonra da aralıksız olarak devam edecektir." dedi.

Denetim sırasında Kaymakam Okumuş’a, Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan ile Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Selin Mantaoğlu da eşlik etti.