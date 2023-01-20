Öğrencilerin karne sevinci büyükşehirle ikiye katlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk defa karne heyecanı yaşayan Türk Kızılayı İlkokulu 1. sınıf öğrencilerini, gönderdiği hediyelerle sevindirdi. Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, öğrencilerle bir araya gelerek, ‘Don Kişot’ adlı çocuk tiyatro oyunu bileti ve etkinlik kitabını dağıtırken; öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde okula başlayan minikler, ilk defa karne heyecanı yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları ile hazırladığı hediyelerle öğrencilerin sevinçlerini ve heyecanlarını ikiye katladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Türk Kızılayı İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Bayram Akın tarafından karşılanan Büyükşehir heyeti, 1H sınıfında öğrencilerle bir araya geldi. 1H Sınıf Öğretmeni Azim Yüksel ve öğrenci velilerinin de yer aldığı buluşmada, Başkan Danışmanı Ustamehmetoğlu ile Daire Başkanı Özcan, minik öğrencilere ‘Don Kişot’ adlı çocuk tiyatro oyunu bileti ve etkinlik kitabı dağıttı. İlk defa karne heyecanı yaşayan öğrenciler, kendilerine takdim edilen hediyelerin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, velileri, 1H Sınıf Öğretmeni Azim Yüksel ve Okul Müdürü Bayram Akın, birinci sınıf öğrencilerinin tamamı için verilen tiyatro biletleri ve etkinlik kitapları için Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.