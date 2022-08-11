Öğrencilerin harçlıkları can dostlara mama oldu

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Spor Okulu öğrencileri sokak hayvanları için önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Öğrenciler harçlıklarıyla mama alarak can dostlara besleme yaptı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Spor Okulunda eğlence ve sporla iç içe bir yaz dönemi geçiren öğrenciler, sokakta yaşayan can dostları unutmadı. Yaz Spor Okulu eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla öğrenciler, harçlıklarından topladıkları parayla sevimli dostlar için mama aldı. Yaz Spor Okulları öğrencileri aldıkları mamayı ise arkadaşlarıyla birlikte sevimli dostlar için dağıttı.

Yaz Spor Okulu öğrencilerinin sokak hayvanları için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Yaz Spor Okulu öğrencilerimiz çok özel bir farkındalık çalışmasını gerçekleştirdi. Biriktirdikleri bayram harçlıklarını hayatı paylaştığımız minik dostlarımızın mama ihtiyacı için kullanan öğrencilerimizin bu duyarlılığı bizleri oldukça mutlu etti. Sokakta yaşan sevimli canlarımızı unutmayarak bu çalışmaya imza atan eğitmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.