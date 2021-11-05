Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu yönetiminin ortaklaşa yaptığı çalışma ile ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri tarafından verilen eğitimde kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık bilgileri verilerek anlamları anlatıldı. Can güvenliği için ışıklara uyulması, servis araçlarına binme, inme, araçlarda emniyet kemeri kullanma, karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar gibi konular da anlatılarak öğrencilere verilen eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Müdürü İsmail Ekici, "En iyi öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Bizler okulumuzda çocuklarımıza trafik eğitim ve kurallarını öğretiyoruz ancak çocukların polisleri görerek ve onlarla birlikte uygulamayı yaşayarak öğrenmeleri daha etkili ve kalıcı oluyor. Ülkemizde araç sayımız her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak ilçemizde de araç sayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, çocuklarımıza uygulamalı eğitim yapılmasını sağladık. Çocuklarımız uygulamalı öğrendikleri trafik kurallarını asla unutmazlar, bu tür çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, yapılan çalışmanın çok yararlı olduğunu, çocukların derse severek ve isteyerek katıldıklarını belirterek, öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin devam edeceğini ifade etti.