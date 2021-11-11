Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hüsnü Özay Anaokulunun ortaklaşa yaptığı çalışma ile minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri tarafından trafik eğitim parkında, trafik önlemleri alınarak verilen eğitimde kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık uygulamalı olarak minik öğrencilere anlatıldı. Verilen eğitimde ayrıca can güvenliği için ışıklara uyulmasının önemi, servis araçlarına binme, inme, araçlarda emniyet kemeri kullanma, karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar gibi konular da uygulamalı olarak anlatıldı.

Alaşehir Hüsnü Özay Anaokulu Müdürü Nilüfer Zeybek, "En iyi ve kalıcı öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Özellikle çocukların algılama dönemlerinde bu tür uygulamalı eğitimler, ömür boyu kalıcılık özelliğini taşır. Bizler okulumuzda çocuklarımıza trafik eğitim ve kurallarını öğretiyoruz ancak çocukların polisleri görerek ve onlarla birlikte uygulamayı yaşayarak öğrenmeleri daha etkili ve kalıcı oluyor. Ülkemizde araç sayımız her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak ilçemizde de araç sayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, çocuklarımıza uygulamalı eğitim yapılmasını sağladık. Çocuklarımız uygulamalı öğrendikleri trafik kurallarını asla unutmazlar. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. İlçe Emniyet müdürümüz Mustafa Zorpuzan nezdinde emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz." dedi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, yapılan çalışmanın çok yararlı olduğunu, çocukların derse severek ve isteyerek katıldıklarını belirterek, çocukların trafik kurallarını yaşayarak öğrendiklerini ve yararlı bir eğitim olduğunu belirtti. Ekipler ayrıca bu tür eğitimlerin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.