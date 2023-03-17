Öğrencilere Çanakkale ruhunu yaşattılar

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine öğle yemeğinde Çanakkale’de askerlerin yediği buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bu sene de 18 Mart Çanakkale Zaferi programını hazırlayan Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Çanakkale ruhunun öğrencilere yaşatılması için öğrencilere öğle yemeği menüsünde üzüm hoşafı ve buğday çorbası ikram edildi.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Neslihan Mert, "18 Mart tarihimiz açısından çok önemli bir gün. Bizde okul olarak öğrencilerimize Çanakkale’yi unutturmamak adına böyle bir menüyü çıkartmak istedik. Öğrencilerimiz tarafından çok olumlu karşılandı. Bizde bu şekilde Çanakkale’de ve vatan toprağı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi anmak istedik" dedi.