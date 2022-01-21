Öğrenciler Salihli Kent Müzesini çok beğendi

Salihli Belediyesi tarafından 2015 yılında aslına uygun olarak restore edilerek hizmete açılan ve bugüne kadar binlerce kişinin ziyaret ettiği Müdire Hanım Kent Müzesi, Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Özellikle kültür ve tarih meraklılarının yoğun ilgisini çeken Kent Müzesi, Salihli’de bulunan okullar tarafından ziyaret edilerek büyük beğeni topluyor. Öğretmenleri ile birlikte Salihli Belediyesi Müdire Hanım Kent Müzesini ziyaret eden Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, müzede sergilenen eserleri ve geçmişi yansıtan objeleri çok beğendiklerini dile getirdi.