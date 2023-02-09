Öğrenci yurdunda yangın paniği

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın Manisa’nın Turgutlu ilçesi Sedat Özcan Erkek Öğrenci Yurdunun bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bodrum katında bulunan kurutma makinesinden dumanlar yükselmeye başlayınca Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verildi. Birden dumanların kapladığı bodrum katına olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yurt çalışanları hafif şekilde dumandan etkilendi.

Yaşanan olay esnasında yurtta öğrenci bulunmadığı öğrenildi.