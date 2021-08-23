’Nükleer Bilimler Okulu’ projesinin açılışı yapıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde ’Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu’ Projesi’nin açılış töreni gerçekleşti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları destekleme programı kapsamında hayata geçen, "Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu" Projesi’nin açılış töreni, Manisa CBÜ Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, akademisyenler ve çeşitli üniversitelerden gelen konuklar katıldı.

Açılışın sunuş konuşmasını gerçekleştiren, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğretim Üyesi ve Proje Yöneticisi Emre Uygur, “Bizler Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak Sayın Rektörümüzün çizdiği vizyon çerçevesinde, insana dokunan bilimsel çalışmalara imza atmak amacıyla sorumluluk almayı üstlendik. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz proje, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında da destek gördü.” açıklamalarına yer vererek proje hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Hepimizin bildiği üzere, günümüz artık bilim ve teknoloji çağı. Çağa ilişkin olarak kurum ve ülke bazında bir basamak yukarı çıkmak için esas olan, bilimsel projelerle yürümek. Bu projeler üzerinde çalışırken de bireysel hareketlilik yerine takım halinde hareket etmek hem başarıyı daha çabuk getirecek hem de katkıyı yükseltecektir.” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, projenin güzel sonuçlar doğurması temennisinde bulunarak, proje ekibine, Yunusemre Belediye Başkanlığı’na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, diğer paydaş kurumlara ve destek veren meslektaşlarına yürekten teşekkür ederek daha farklı projelerde tekrar buluşmayı ümit ettiğini belirtti.

Proje, Türkiye’de nükleer enerji santralinin kurulduğu Mersin ili ile Türkiye’nin çeşitli illerinde görevli yirmi altı öğretmenin katılımıyla; nükleer bilimlerin günümüz teknolojisiyle entegreli, katılımcı merkezli, konuya ilişkin son teknolojik yöntem ve tekniklere yönelik bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar eşliğinde ve sadece enerji alanıyla değil, tıp, endüstri ve arkeoloji alanlarındaki uygulamaları da içerir dijital öğrenme araçları ile entegreli olarak gerçekleştirilecek.

Paydaş kurumlar arasında, Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığı’nın da bulunduğu "Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu" Projesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde 5 gün sürecek. Proje, her gün farklı bir tema üzerinden yapılacak eğitimlerle gerçekleşecek.