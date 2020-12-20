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Namağlup lider taktik çalıştı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Namağlup liderliğini açık ara puan farkıyla devam ettiren Manisa FK, ligin 16. Hafta karşılaşmasında evinde ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
MANİSA 20.12.2020, 15:39
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Namağlup liderliğini açık ara puan farkıyla devam ettiren Manisa FK, ligin 16. Hafta karşılaşmasında evinde ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında sahasında ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK taktik çalışması yaptı.Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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