‘Müze Sohbetleri’, katılımcıları 1980’lere götürdü

Turgutlu Belediyesinin yaz etkinliklerinden birisi olan Müze Sohbetleri’nin konusu ‘1980’li Yıllardan Günümüze Değişen Turgutlu’ oldu. Turgutlu Kent Müzesi’nde geçtiğimiz akşam ikincisi gerçekleştirilen Müze Sohbetleri’nde 1980’li yılların Turgutlu’su gündeme getirildi.

Turgutlu Kent Müzesi arşivinden 1988 ve 1989 yıllarında çekilen fotoğraflar eşliğinde dönemin Turgutlu’su ve Turgutlu’daki mimarî değişim, Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından sunuldu. Etkinlik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz’ın yanı sıra çok sayıda Turgutlulu tarafından ilgiyle takip edildi.

Katılımcılara Turgutlu gazozu ve kek ikram edilen programın sonunda bir konuşma yapan Başkan Çetin Akın, “Çok keyifli programlar yapıyoruz. Ben Kent Müzemizde çalışan arkadaşlarıma böyle bir program hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Önce Belediye Tiyatromuzun oyununa katıldık ve ardından buraya geldik. Sizlerin katılımı, bu katılımın artması da bizleri memnun ediyor” diyerek Ergenekon Mahallesi’nde Turgutlu Belediyesi tarafından inşa edilecek olan kültür merkezi ve kadın sığınma evinin çalışmalarına başlandığının müjdesini verdi.