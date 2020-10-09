Müsavat Dervişoğlu’ndan Başkan Akın’a ziyaret

Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’nin Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında gerçekleşen ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile İYİ Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Turgutlu’da eğitim, kültür, sosyal, sanat, altyapı ve üstyapı gibi alanlarda gerçekleştirilen projeler hakkında görüşen Başkan Çetin Akın, bundan sonraki süreçte Turgutlu için yapılacak çalışmalar ile ilgili Grup Başkanvekili Dervişoğlu’na bilgi verdi. Ziyaretin sonunda ise Başkan Çetin Akın Milletvekili Dervişoğlu’na isminin yazılı olduğu Turgutluspor forması hediye etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti’nin Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nu, Milletvekillerimiz Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa İl Başkanımız Hasan Eryılmaz, İYİ Parti İlçe Başkanımız Önder Ertaş, Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte ağırladık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte hayata geçireceğimiz çalışmalar hakkında İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdik. Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’na ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “Öncelikle forma için teşekkür ederim. Ben kendimi bir Turgutlulu olarak görüyorum zaten. Başkanımız Çetin Akın’ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki çalışmaları için de Başkanımız Çetin Akın ve ekibine kolaylıklar diliyorum” dedi.