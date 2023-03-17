Muradiye’ye yeni hanımlar lokali açıldı

Manisa Yunusemre Belediyesi, Muradiye’ye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu kazandırdı. Açılış kurdelesini hanımlar ve protokol üyeleriyle beraber kesen Başkan Çerçi, Muradiye’ye hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hanımların hem ekonomik hem de sosyal anlamda kalkınmasına katkıda bulunan Yunusemre Belediyesi, hanım lokallerine bir yenisini ekledi. Muradiye Hanımlar Lokali düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Belediye Başkan Yardımcıları, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı Şule Uygur, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Muradiye Mahallesi’nin ilçenin en büyük mahallelerinden biri olduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye’ye hanım lokali kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Göreve geldiğimizde Muradiye’nin nüfusu 5 bindi. Şu anda 40 bin. Hızla şehirleşti. Hızla büyüyor. Altyapısıyla yollarıyla planları projeleri çalışıldı. Buradaki sorunları da çözeceğiz. Pazaryerini yeniden yapacağız. İmar planlarını bitirdik. Meydanı çok büyük bir meydan haline getiriyoruz. Bugün de burada hanımlar lokalimizden birini açıyoruz. Muradiye ihmal edildi zannetmeyin. Göç aldığı için sorunları biliyoruz ve çözeceğiz” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise “Başkanımız çok vizyon sahibi. Bir cami daha olsa diye talepte bulunuldu, projede 3 cami var dendi. Lokalleri açmaya devam ediyor. Çok şükür ki yerel yönetimlerimiz halkın içinde, bölgelerin ihtiyaçlarına vakıflar. Muradiyemiz Manisa’nın parlayan yıldızı olacak. Bizde kıymetli Dr. Mehmet Çerçi’nin Muradiye’ye kazandıracağı bu hizmetlerle sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Durmak yok, hizmete devam diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Çerçi ve beraberindekiler, hanımlar lokalini gezerek kursiyerler ile sohbet etti.