Muradiye’nin altyapı sorunu tarihe karışacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Muradiye Mahallesinde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan inceleme ziyaretinde Aydınyer, “Büyük altyapı çalışmamız öncesinde vatandaşlarımızın yaşadığı problemlere son vermek için kısmi hat döşeme çalışmaları da yapıyoruz. Muradiye’de uzun yıllar kullanılacak bir altyapı için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Muradiye Mahallesinde yürütülen kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran’ın da yer aldığı ziyarette Muradiye Mahallesinde yapılması planlanan altyapı çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Muradiye Mahallesinde yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak mahallemizde yaşanan sıkıntıları yakından takip ederek, çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayırlısı ile Mahallemizde dönüşüm kısa süre içerisinde başlayarak sorunsuz bir altyapıya kavuşacağız” dedi.

“MASKİ olarak 7/24 görevimizin başındayız”

Muradiye Mahallesinde meydana gelen sıkıntıların çözümü noktasında yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz kuruluşundan bu yana Muradiye Mahallesine 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı, 230 metre yağmursuyu hattı, 7 bin 450 metre içme suyu hattı ve yaklaşık 930 metrede kanal hat tamiratları ile yürüttüğü çalışmalara devam etmektedir. Mahallemizin ve vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları gidermek adına MASKİ Genel Müdürlüğü olarak projelerimizi tamamlayarak Dünya Bankası kredisine başvuruda bulunduk. Dünya bankası kredileri ile birlikte mahallemizin kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu hatları hayırlısı ile yenilenecek. Bu çalışmalar başlayana kadar Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına hem kanal hem yağmursuyu hatlarının akarını sağlamak adına yoğun bir şekilde çalışmalara devam etmekteyiz. Muradiye Mahallemizin sıkıntılarını biliyoruz ve halkımızın yanındayız. MASKİ olarak her türlü sıkıntıları çözüme kavuşturmak adına 7/24 görev başındayız” dedi.

Muhtar Aykıran’dan Başkan Ergün’e teşekkür

Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, “Muradiye Mahallemizin en büyük sıkıntılarından biri olan altyapı sorunumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün destekleri ile inşallah son bulacak. Ortaya çıkan acil ihtiyaçlar için kısmi çalışmalar yıllardan beri yapılıyor. Sağ olsunlar bizlere müjdeli haberler de vererek altyapı sorunumuza kökten çözüm için projelerin hazırlandığı ve yakın zamanda çalışmaların başlanacağı müjdesini verdiler. Mahalle halkım adına Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.