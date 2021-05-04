Muradiye’de yol düzenleme çalışması yapılıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye’de yürütülen yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi’nde yol düzenleme çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de bölgedeki çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve teknik ekip ile birlikte yerinde inceledi. Belediye olarak tüm ekiplerin ilçe genelinde yol düzenleme çalışmaları yaptığını belirten Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada “Ekiplerimiz Muradiye Mahallesi’nde Hürriyet, Vatan, Bahçe, Göksu, Zübeyde Hanım, 6. ve 8. sokaklarda yol düzenleme çalışması yapıyor. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları düzenleyen ekiplerimiz Muradiye Mahallesi’nde diğer sokaklarda ve ilçe genelinde ihtiyaç olan yerlerde bu çalışmaları sürdürecek” dedi.

Yapılan yol çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Muradiye Mahalle sakinlerinden Selahattin Atsız yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etti.