Muradiye OSB’den Manisa TSO’ya ’hayırlı olsun’ ziyareti

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimi, geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkanlık görevine seçilen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Muradiye OSB heyetini ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunun altını çizen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Kıvırcık ve değerli yönetimini odamızda ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Muradiye OSB bildiğiniz üzere Manisa’mızın kanayan bir yarasıydı. Adeta gecekondu statüsündeydi. Bu süreçte hep birlikte emek verip elimizi taşın altına koyup bu alanı OSB statüsü kazandırdık. Tüzel kişiliğini almasının ardından da Osman başkanım ve siz değerli yönetim kurulu üyeleri kolları sıvadınız ve alt yapı sorunları olmak üzere birçok konuda büyük atılımlar yaptınız. Bunun dışında yaptığınız projeler ile Muradiye OSB’yi bir çekim merkezi haline getirdiniz. Yaptınız çalışmaları takdirle izliyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Muradiye OSB ile uyumlu bir şekilde yol yürüyeceğiz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman yanınızdayız. Sağ olsunlar odamızın seçimlerinde de Muradiye OSB’nin desteği hep bizden yanaydı. Bu açıdan da sizlere teşekkür ediyorum. İki kurumun ilişkilerinin artarak devam edeceğini temenni ediyorum” dedi.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık da ziyarette yaptığı konuşmada, “Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz bizim için çok değerli bir isimdir. Geçmişte yaşanılan birçok süreçte birlikte hareket ederek Manisa iş dünyasına faydalı işler ortaya koyduk. Bu dönemde de tekrardan yönetim kurulu başkanı seçilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisinin de dediği gibi iki kurumun ikili ilişkileri üst düzeyde devam ediyor. Sağ olsunlar bize her zaman destek oldular. Bu ikili ilişkilerin gelecek dönemde de artacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Mehmet başkanıma ve değerli yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık’a Muradiye OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Nihat Turan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Çetkin, Yönetim Kurulu Üyeleri İlkay Deha Kurutaç, Serkan Yurteri, Denetim Kurulu Üyeleri Tuğrul Yavuz, Hasan Eryılmaz, Muradiye OSB Bölge Müdürü İlker Özdemir eşlik etti.