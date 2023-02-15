Muradiye OSB’de Başkan Kıvırcık güven tazeledi

Manisa’da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulunda mevcut Başkan Osman Kıvırcık 76 oyla yeniden seçildi.

Manisa’da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi genel kurulunda seçim heyecanı yaşandı. 114 sanayicinin oy kullandığı genel kurulda, mevcut başkan Osman Kıvırcık ve Ramazan Yıldız yarıştı. Genel kurulda Yunusemre Kaymakamının başkanlığını yürüttüğü müteşebbis heyetinin görevine devam edip etmemesi oylandı. 82 oya karşılık 38 oyla, bölgede müteşebbis heyetin göreve devam etmemesi kararı verildi. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde müteşebbis heyetin görevi sona erdi, yönetim tamamen bölgedeki sanayicilere geçti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen seçimde Osman Kıvırcık 76, Ramazan Yıldız ise 37 oy alırken bir oy da geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından açıklama yapan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Osman Kıvırcık, “Artık Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, sanayicileri tarafından yönetilen bir organize sanayi bölgesi oldu. Seçim artık sona erdi. Biz daha önce olduğu gibi herkese eşit mesafedeyiz. Bütün sanayicilerimizle el ele, kol kola bölgemizi en iyi yere getirmek için hep birlikte çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Genişleme alanlarımızı en kısa sürede devreye alacağız. İsteyen sanayicilerimize, bize oy vermiş ya da vermemiş olsun buna bakmadan tahsilini yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir aydır çok asılsız iddialarda bulunuldu ama burada cevabını verdiniz” diye konuştu.