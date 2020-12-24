Son Dakika
Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
MANİSA 24.12.2020, 15:49
3
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Vali Yardımcısı Mesut Eser, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve kurul üyeleri katıldı.Toplantıda, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen OSBÜK temsilcilerinin onaylanması, Muradiye OSB Müdürlüğü 2021 yılı bütçesi, Denetim Kurulu Üyeleri tarafından 3 aylık denetim raporunun incelenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü