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Muradiye mezarlığına parke taşı döşendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahalle Mezarlığının içerisinde başlattığı kilit parke döşeme işlerini tamamladı.

MANİSA 19.11.2021, 12:49
Muradiye mezarlığına parke taşı döşendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahalle Mezarlığının içerisinde başlattığı kilit parke döşeme işlerini tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ve Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran’ı ziyaret etti. Muradiye Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirilen ziyarette Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar ve Evrenos Mahalle Muhtarı Osman Hayri Şensoy da yer aldı. Mahallelere yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından heyet, Muradiye Mahalle Mezarlığı içerisinde yapılan kilit parke çalışmalarını inceledi.

Kış aylarında yağışların etkisiyle mezarlığın içerisinde rahatça yürünemediğini ve vatandaşların bu yönde bir taleplerinin olduğunu belirten Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, “Daha önce yollarımız çamur içindeydi, vatandaşlarımız bu sıkıntılı durumdan şikayetçiydi. Biz de bu durumu Fen İşleri Daire Başkanlığımıza bildirdik, sağ olsunlar hemen geri dönüş yaptılar. Mezarlığın içerisine hızlıca taş döşediler. Vatandaşlarımız memnun oldu. Biz memnun olduk. Bunun yanı sıra daha önce mezarlığımızın etrafı açıktı. Bazı sıkıntılar oluyordu. Yine Büyükşehir Belediyemizin bu işe el atmasıyla böyle korunaklı hale geldi. Derli toplu, daha güzel bir görüntü oldu. Yapılan çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Evrenos Mahalle Muhtarı Osman Hayri Şensoy da mezarlığın güvenliğini sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yaptığını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle mezarlığımıza yaptığı koruma çitleri çok güzel oldu. Şu anda kapılarımız da yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Fen İşleri Dairesi Başkanımız Uğur Topkaya ve Mezarlık İşleri Daire Başkanımız Gökhan Aslan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, Muradiye Mahalle Mezarlığına yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

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