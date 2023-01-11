Muradiye İmar Planında sona yaklaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda, yapılması noktasında büyük gayret sarf edilen Muradiye imar planları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu. Muradiye’nin hem 5000’lik hem de 1000’lik imar planlarının onaylandığı belirtilen açıklamalarda, 18 uygulamalarının askıda olduğu ifade edildi. Ardından kadastro kontrolleri ve tapu dağıtımlarının yapılacağı kaydedilirken, 6-7 yıllık ciddi bir çalışmanın nihayete ermek üzere olduğu vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Muradiye imar planları konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay tarafından, imar planı süreci ve gelinen nokta hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Muradiye’nin hem 5000’lik hem de 1000’lik imar planlarının Büyükşehir Belediyesi’nde ve İlçe Belediyesi’nde onayladığını belirten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “18 uygulamaları da ilçe encümenimizden ve Büyükşehir Belediye encümenimizden geçti. Şu an ilçesinde askı süreci devam ediyor. Askıdan sonra da kadastro kontrolleri ve tapu dağıtımları yapılacak. 18’leri askıda yani imar plan süreci tamamlanmış durumda” dedi.

“Muradiye’ye hayırlı olsun”

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de 6-7 yılı bulan çalışmanın nihayete ermek üzere olduğunu belirterek, “Bu konuda gerek Büyükşehir’imizde gerekse Yunusemre Belediye’mizde meclis üyelerimiz, özellikle imar komisyonu başkanı ve üyeleri çok ciddi gayret ettiler. Muradiye kurulduğundan beri 5000’lik planı görmemiş 1000’lik planlarla, revizyonlarla bugüne kadar gelmiş bir beldeydi. 2014’te Büyükşehir yasasından sonra Yunusemre Belediyesi olarak yönetime geldiğimizde kanun gereği Muradiye’de belde olmaktan çıktı ve mahalle oldu. O günlerdeki nüfusu 6 bin civarındaydı. Bugün gelinen noktada 30 binleri geçtiğini düşünüyorum. O günlerden bugünleri görerek Muradiye’nin çok ciddi bir imar planına ve 5000’lik plana ihtiyacı olduğunu görüştük ve plan çalışmalarına başladık ve nihayete erdi. Birkaç hafta önce 18 uygulaması Büyükşehir Encümen’inden de geçti. Şimdi iş kadastroya intikal etmek üzere. Oradaki çalışmaları da hızlandırma yönünde kadastro yetkilileriyle görüşüldü. Zannımca orada bir-iki aylık iş var. Ondan sonra da tapuya inecek. Benim bildiğim kadarıyla 6 bin küsur tapu yeniden çıkmış olacak. Çok ciddi bir işlem. Muradiye’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

“İmar planında 55 bin nüfus öngörülüyor”

Çok önemli plan değişikliklerinin yapıldığını dile getiren Mehmet Çerçi, “Büyük bir meydan projesi var. 25 metrenin altına düşmeyecek şekilde büyük bir cadde açıldı. Menemen yoluna 3 tane üst geçit ve alt geçit konuldu planda. Malum Muradiye’ye şu anda bir eski yoldan gidiliyor bir de istasyon mevkii dediğimiz yoldan giriş var. Bu yolların genişliği 10 metre 12 metre civarında. En geniş yerde 13 metre civarında. Yıllar içinde böyle yapılaşmış. Bizim ve plancıların önerisiyle, bizlerin de desteğiyle, Büyükşehir’in imar komisyonu ve Sayın Cengiz Ergün’ün gayreti ve desteğiyle 25 metre yol Muradiye’ye konuldu. İnşallah önümüzdeki bir iki sene sonra Muradiye bizim projeksiyonum 55 bin nüfus bu imar planı içerisinde ön görülüyor. Pek çok ilçemizden daha büyük bir mahalle hüviyetine kavuşacak. Hem meydan düzenlemesiyle hem içindeki diğer sosyal donatı alanlarıyla, büyük caddesiyle, özellikle de Menemen yoluna giriş çıkışlarla beraber imar planlarına konulan üst geçit ve alt geçitlerle beraber gerçekten sorunlarının pek çoğu çözülmüş olacak. Bir de tabi yine Büyükşehir’in, özellikle MASKİ’nin çalıştığını biliyoruz. Muradiye’nin altyapı meselesi var. O konuda da zaten çalışılıyor. Herhalde yakın zamanda ona da girilecek. Muradiye’nin büyük sorunları bu şekilde çözülmüş olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Yakın zamanda ihalesini yapıp çalışmasına başlamayı planlıyoruz”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da altyapı çalışmaları noktasında açıklamalar yaptı. Genel Müdür Burak Aslay, “Büyükşehir olduktan sonra, hem Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyemiz imar planları üzerine çalışmaya başladılar. Tabi ki yeni gelişmekte olan yeni imara açılan bölgelerde ilk önce imar planlarının tamamlaması gerekiyor. İmar planları belli bir aşamaya geldikten sonra MASKİ Genel Müdürlüğü olarak İller Bankası’yla birlikte Muradiye Mahallemizin çevre mahalleleriyle Yağcılar, Akgedik, Evrenos, Muradiye Orta Ölçekli Sanayisi ve Celal Bayar Üniversitesi’nin atık sularını kapsayan bir projelendirme çalışmasına 2016 yılında başlandı. 2017 yılı sonrası bu projeler onaylandı. İller Bankası’na sunduk. Sizlerin de kredisine onay verdiğiniz büyük proje. Yaklaşık 32 milyon Avroluk bir kredi. Sayın Başkanımızın dediği gibi yüksek nüfuslara ulaşacak bir şekilde planlandı. Atık su arıtma tesisimizin yerini kamulaştırdık. Yer bize ait. Projeler, İller Bankası’nda onaylandı, Dünya Bankası’nın sürdürebilir şehirler içine alındı. Geçtiğimiz aylarda Muradiye Mahallemizdeki vatandaşlarımızla Dünya Bankası ve İller Bankası nezdinde toplantıları yapıldı. Vatandaşlar bilgilendirildi. Şu anda müşavirlik ve yapım ihalesi aşamasında. Dünya Bankasından da onay alındığı için burada prosedür biraz farklı ilerliyor. İnşallah, yakın zamanda bizler de ihalesini yapıp çalışmasına başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.