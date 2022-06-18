Muhtarlara haşereyle mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir yandan haşereyle mücadele çalışmalarını il genelinde aralıksız sürdürürken, diğer yandan da sivrisineklerin üremelerine imkan sağlayacak birikintilerden uzak durulması için bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Mahalle muhtarları ziyaret edilerek, sivrisinek ve benzeri haşerelerin üremelerine imkan verecek birikintiler hakkında bilgi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Ziyarette muhtarlara haşereyle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verilirken, sivrisineklerin üremelerine imkan sağlayacak birikintilerden uzak durulması için bilgilendirmede bulunuldu. Sivrisineklerin yumurtalarını suya bıraktıklarını ve tüm gelişim evrelerini su içerisinde tamamladıktan sonra ergin hale gelerek uçmaya başladıklarını anlatan Büyükşehir Heyeti, vatandaşların evinin balkonunda, bahçesinde bulunan kova, bidon, saksı altlığı, kullanılmayan araba lastikleri, su kapları gibi alanlarda su biriktirmemelerini veya suları haftada bir boşaltarak mücadeleye destek vermelerini aktardı.

Bilgilendirme sürecek

Bilgilendirmenin ve sivrisinek üremesinin önlenmesi için bilinçlenmenin önemine dikkat çeken mahalle muhtarları da, kendilerine teslim edilen bilgilendirme afişlerini muhtarlıklarının görünen alanlarına asarak, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çalışma nedeniyle teşekkür etti. İl genelinde haşereyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, bilgilendirme ziyaretlerine de devam edeceklerini ifade etti.