Muhtarlar için ’Aile okulu’ kursu açıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde muhtarlara yönelik ’Aile okulu’ kursu açıldı. Kursa 35 muhtarın katıldığı öğrenildi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçedeki muhtarlara ’Aile okulu’ kursu açıldı. Muhtarlar kurs boyunca sosyal ve duygusal beceri eğitimi, aile içi iletişim becerileri, ahlaki gelişim, bağımlılık, çatışma ve stres yönetimi gibi konularda eğitim alacak.

Rehber Öğretmen Mehmet Talha Bora tarafından verilen kursun 12 saat süreceğini belirten Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün koordinelerinde Aile Eğitimi programında ailelerimize kurslar düzenlemekteyiz. Genel Müdürlüğümüz tarafından da muhtarlarımıza yönelik Aile Okulu kurs modülü hazırlandı. Bizler de bu modül çerçevesinde kursumuzu açtık. Aile Eğitimi çalışmamızda ’Aile Okulu’, ’Ailede İlk Yardım’, ’Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalığı’, ’Trafik Öğreniyorum’ kurslarımızı bütün mahallelerimizde açacağız” dedi.

Kurs sonunda katılım belgesinin verileceğini aktaran Oruç, kursa 35 muhtarın katıldığını söyledi.