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Muhtardan mahallesine yakışır muhtarlık binası

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNE BAĞLI TAYTAN MAHALLE MUHTARI CAFER MORBEL, KENDİ İMKANLARIYLA MAHALLESİNE KAZANDIRDIĞI MUHTARLIK BİNASI İLE VATANDAŞLARA EN KALİTELİ VE EN ÇAĞDAŞ HİZMETİ SUNUYOR.

Muhtardan mahallesine yakışır muhtarlık binası

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNE BAĞLI TAYTAN MAHALLE MUHTARI CAFER MORBEL, KENDİ İMKANLARIYLA MAHALLESİNE KAZANDIRDIĞI MUHTARLIK BİNASI İLE VATANDAŞLARA EN KALİTELİ VE EN ÇAĞDAŞ HİZMETİ SUNUYOR.

31 Mayıs 2020 Pazar 13:37
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Muhtardan mahallesine yakışır muhtarlık binası

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel, kendi imkanlarıyla mahallesine kazandırdığı muhtarlık binası ile vatandaşlara kaliteli ve çağdaş hizmet sunmaya devam ediyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesi vaat ettiği muhtarlık binası hayalini gerçekleştirdiğini belirten Muhtar Morbel, “Taytan Mahallemize hizmet aşkıyla çıktığımız yolda yerel seçimlerde mahalle halkımızın güveni ile muhtar seçildim. Seçim çalışmalarında annelerimize, ablalarımıza ve kardeşlerimize muhtarlık binası sözüm vardı. Şimdi seçim vaadim olan muhtarlık binasını mahallemize kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayım.” dedi.

Demokrasinin ilk basamağının muhtarlıklar olduğunu vurgulayan Morbel, “Artık bundan sonra inşallah mahallemizin sorunlarını olması gerektiği gibi yerinde dinleyip sizlere hizmet vermeye vesile olmaya ekibimle birlikte çalışacağız. Muhtarlık binamızın mahallemize hayırlara vesile olmasını temenni ederek ekibim ve şahsım adına tüm mahalle sakinlerine saygı ve sevgilerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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